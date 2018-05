Nach Linkskurve gegen Baum geprallt

Veröffentlicht am 23. Mai 2018 von wwa

WESTERBURG – Eine Person bei Verkehrsunfall schwerstverletzt – Mittwochmorgen, 23. Mai, gegen 07:00 Uhr, ereignete sich auf der Zufahrt, in der Nähe L288, zum Bundeswehrdepot Westerburg ein Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der PKW in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Für die eingesetzten Rettungskräfte, die Kräfte der Feuerwehr Westerburg und die Kräfte der Polizei war die Unfallörtlichkeit, auf Grund der Gegebenheiten nur schwer zu erreichen. Die nicht lebensbedrohlich verletzte Person wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein naheliegendes Krankenhaus

geflogen.