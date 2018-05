Veröffentlicht am 31. Mai 2018 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – St. Elisabeth sucht den „Fußball-König“ – Als „WM-Special“ rund um Kirche und Pfarrheim wird in diesem Jahr das Pfarrfest in Birken-Honigsessen gefeiert. Es beginnt am Samstag, 30. Juni um 15:00 Uhr mit einer Andacht in St. Elisabeth. Für Speisen und Getränke sowie ein ansprechendes Rahmenprogramm für Groß und Klein ist bestens gesorgt! Den Spaß, gemeinschaftlich die Viertel-Final-Spiele anzuschauen sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Im Rahmen des Pfarrfestes wird bei einem Kickerturnier der „Fußball-König“ von St. Elisabeth gesucht. Das Turnier beginnt um 17:00 Uhr. Für die Planung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten. Pro Team (2 Personen) ist ein Startgeld von 4 Euro am Tag des Turniers zu entrichten. Der Spielmodus wird kurz vor Beginn bekanntgegeben. Anmeldungen liegen an folgenden Orten aus: bei den Gaststätte -„Zur alten Kapelle“, -„Demmer“ und -„Uli’s Theke“ sowie im Getränkemarkt Broschk, dem REWE nahkauf Breidenbach, der Pizzeria Snoopy, im Schützenhaus der St. Hubertus Schützenbruderschaft und in der kath. öffentlichen Bücherei im Pfarrheim von Birken-Honigsessen.