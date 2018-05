Veröffentlicht am 29. Mai 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Energievoll durchs Leben – Workshop in Altenkirchen gibt Anregungen –Am Samstag, 2. Juni startet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen den Workshop „Energie-Aufladeübungen“. – Denken, Fühlen und Handeln bestimmt das alttägliche Leben. Indem die Lebenskraft bewusst auf Teile des Körpers richten, können wir Energie und die Lebensqualität deutlich steigern. Die Energie-Aufladeübungen, die im Mittelpunkt des Kurses mit zehn Terminen unter der Leitung von Wolf Schnebele, bestehen aus einzelnen verschiedenen Übungen. Sobald man mit ihrem Ablauf vertraut ist, dauern sie etwa 15 bis 20 Minuten. Durch die Aufladeübungen erhalten die Teilnehmenden körperliche und geistige Entspannung, dynamische Willenskraft, Konzentration und Lebensfreude. Die Kursgebühr für den Workshop in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr beträgt 25 Euro. Weitere Informationen und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 sowie per Email unter kvhs@kreis-ak.de.