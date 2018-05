Veröffentlicht am 28. Mai 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule präsentiert Ausstellung „Licht auf Wasser – sehen lernen“. Vom 8. Juni bis 3. August präsentiert die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen die Ausstellung „Licht auf Wasser – sehen lernen“ mit Fotografien von Alan McFarland. Alan McFarland kommt aus dem Nordwesten der USA und fotografiert seit seiner frühen Jugend. Regelmäßig ist aber auch der Westerwald für einige Monate sein zu Hause und so sind nun seine Bilder erstmalig in Deutschland zu sehen. Auf den Spuren seines Vorbildes Ansel Adams durchstreifte er unter anderem den Yosemite-Nationalpark in Kalifornien mit seiner Kamera.

Die Sammlung „Licht auf Wasser“ zeigt abstrakte Fotografien und Landschaftsbilder aus den letzten fünfzehn Jahren. Sie lädt zu einer Meditation über das Wechselspiel zwischen Licht und Wasser ein und lässt dieses Naturschauspiel mit neuen Augen betrachten.

Zur Vernissage am 8. Juni lädt die Kreisvolkshochschule zu einer Führung mit dem Fotografen durch die Ausstellung ein. Anmeldungen und weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.