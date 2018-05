Veröffentlicht am 30. Mai 2018 von wwa

HAMM – Open-Air auf dem Schulhof – Bläserklasse und Big Band der IGS Hamm/Sieg – Am Freitag, 8. Juni, treffen sich im Innenschulhof der IGS Hamm/Sieg Bläserklasse und Big Band um musikalisch den Sommer zu begrüßen. Unter der Leitung von Andreas Klein unterhalten die musikbegeisterten Schüler/innen. Andreas Klein hat, in Zusammenarbeit mit André Becker und Thomas Stratomeier, mit den Bläserklassen 5, 6 und der jahrgangsübergreifenden Big Band ein unterhaltsames Repertoire erarbeitet. Alle Eltern, Familienangehörige, Schüler sowie alle interessierten Musikfreunde sind herzlich eingeladen!

Das Open-Air beginnt um 18:00 Uhr. Für das leibliche Wohl wird mit Getränken und Würstchen gesorgt. Eine tolle Gelegenheit mit Musik das Wochenende einzuläuten. Die Schüler/innen freuen sich auf viele Besucher und Zuhörer. Der Eintritt ist frei.

Seit Wochen proben die Schüler/innen bereits mit ihren Lehrern für den großen Auftritt. „Donnerstags haben wir immer Registerproben. Da können wir ausgiebig an den Stücken üben“, berichtet Max aus der 6. Klasse. Luca ergänzt: „Am Mittwochnachmittag, bei den Tuttiproben geht es immer hoch her, wenn plötzlich alle zusammen die geprobten Stücke spielen“. Auch im kommenden Schuljahr wird es an der IGS Hamm/Sieg wieder eine Bläserklasse geben. Der Musikunterricht in der Bläserklasse bietet den Kindern eine optimale musikalische Ausbildung, da alle fachlichen Inhalte unmittelbar im Umgang mit dem Instrument erlernt werden. Das Prinzip Musik lernen durch Musik machen steht hier im Vordergrund.

Darüber hinaus entstehen Kindern in der Bläserklasse weitere Vorteile: Kinder in Bläserklassen erleben Motivation und Erfolg als Gemeinschaftserlebnis. Für die Klassengemeinschaft sind diese Erfahrungen ein sozialer Erfolg, der beim Musizieren im Orchester spielerisch erreicht wird. Die Lernatmosphäre in Bläserklassen entwickelt sich dadurch häufig sehr positiv und spannungsfrei.

Wichtige Schlüsselqualifikationen wie Teamfähigkeit, sich gegenseitig unterstützen, aufeinander Rücksicht nehmen und miteinander arbeiten werden spielerisch erworben. Die Klasse ist eine Gruppe, die stets ein Ziel hat – das gemeinsame Musizieren im Orchester. Bei zahlreichen Aufführungen, in und außerhalb der Schule, stellten die Bläserklassen schon ihr Können unter Beweis.