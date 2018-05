Veröffentlicht am 23. Mai 2018 von wwa

KIRCHEN/FREUSBURG – Schwerer Verkehrsunfall in Freusburg – Fahrzeug in gefährlicher Lage – Dienstagmorgen, 21. Mai, um 07:23 Uhr wurden die Löschzüge der Stadt Kirchen, Freusburg, Kirchen, Herkersdorf-Offhausen und Wehbach-Wingendorf, der Löschzug Niederschelderhütte sowie die Feuerwehreinsatzzentrale Kirchen von der Integrierten Leitstelle Montabaur mit dem Stichwort „H3 Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in Freusburg, Fliederweg“ alarmiert. Nachdem die ersten Kräfte an der Einsatz eingetroffen war, stellte sich folgendes Bild da: Ein Personenwagen war aus noch ungeklärter Ursache am Ende des Fliederwegs statt der Rechtskurve zu folgen gerade aus gefahren, hatte einen Zaun durchbrochen und circa zwei Meter in die Garageneinfahrt eines Anwesens gestürzt. Das Fahrzeug rutschte weiter über die Einfahrt, berührte das Wohnhaus und drohte weiter einen Hang herabzustürzen. Der Fahrer konnte das Fahrzeug nicht aus eigener Kraft verlassen und wurde durch den Rettungsdienst versorgt.

Der Wagen wurde zunächst mit einer Seilwinde und einem Greifzug vor einem weiteren Abstürzen gesichert. Weiterhin wurde die technische Rettung vorbereitet. Der Fahrer konnte jedoch nach einer genaueren Erkundung ohne den Einsatz von technischen Hilfsmitteln aus dem Fahrzeug befreit werden. Das eingesetzte Personal aller Löschzüge arbeitete Hand in Hand, der Brandschutz an der Einsatzstelle wurde durch den Löschzug Freusburg sichergestellt.

Die 50 eingesetzten Kräfte unter der Einsatzleitung von Wehrleiter Ralf Rötter hatten den Einsatz nach circa eineinhalb Stunden beende. Das Fahrzeug wurde vorher noch mit der Seilwinde auf die Garageneinfahrt gezogen und vom Abschleppdienst abgeholt. (flje) Fotos: PUMA