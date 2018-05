Veröffentlicht am 23. Mai 2018 von wwa

DAADEN – Firmenarchiv wurde Raub des Feuers – Zu einem Brand im Dachbereich einer Daadener Firma kam es am Pfingstmontag gegen 17:00 Uhr. Insgesamt waren über 80 Einsatzkräfte vor Ort. Aufmerksame Nachbarn bemerkten am Pfingstmontag aufsteigenden Rauch aus dem Dach des Firmengebäudes und alarmierten die Feuerwehr. Nach Eintreffen der Feuerwehr aus Daaden war schnell klar, dass weitere Kräfte von Nöten sein werden. Die Löschzüge Weitefeld und Derschen sowie Atemschutzgeräteträger aus Herdorf wurden bereits durch die Leitstelle nachalarmiert. Auch der Einsatzleitwagen und die Atemschutzkomponente der Verbandsgemeindefeuerwehr Daaden-Herdorf waren vor Ort. Zusätzlich waren die DRK Ortsvereine aus Daaden und Herdorf im Einsatz, um im Ernstfall schnell Hilfe leisten zu können.

Die ersten Trupps im Innenangriff verschafften sich Zugang zum Gebäude und dem vom Brand betroffenen Archiv unter dem Dach. Die starke Rauchentwicklung erschwerte die Sicht so, dass weitere Trupps über Schiebleitern aufs Dach stiegen und dort die Dachhaut öffneten, um den Brandherd erreichen zu können. Nach den Löscharbeiten mussten die im Archiv gelagerten Aktenordner ins Freie befördert werden, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Sie wurden in einen Muldencontainer entsorgt und mit Schaum abgedeckt. Insgesamt dauerte der Einsatz circa vier Stunden, die Nacharbeiten der Einheiten in den Gerätehäusern nicht inbegriffen. (ffw) Fotos: Feuerwehr