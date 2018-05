Bunter Maimarkt in Wissen

Veröffentlicht am 24. Mai 2018 von wwa

WISSEN – Zufriedene Gesichter beim Treffpunkt Wissen. Der Maimarkt mit verkaufsoffenem Sonntag war wieder ein voller Erfolg und dies trotz einiger Regenschauer. Als absoluter Höhepunkt erwies sich eine Modenschau mit Tanzeinlage auf dem Marktplatz. Iris Bähner, Inhaberin des Bekleidungsgeschäfts Mode-Werk und ihr Team präsentierten die neuesten Looks für Junge und Junggebliebene. Besonders ins Auge stießen die Abendkleider von schlicht kurz bis atemberaubend elegant. „Streifen sind dieses Jahr ein Muss“, erläuterte die Moderatorin weiter mit Blick auf die aktuelle Freizeitmode. Übergangsjacken brauchen Frauen ja ohnehin eine ganze Menge. Dazu passen offensichtlich Haremshosen und bunte Shirts. Viele der Accessoirs wie Hüte sind in der eigenen Mode.Werk-Werkstatt angefertigt worden. Bei den Zuschauern am Marktplatz kam die Präsentation jedenfalls sehr gut an, wie der starke Beifall bewies.

Auf der Rathausstraße demonstrierte die Freiwillige Feuerwehr den sachgerechten Umgang mit den verschiedenen Löschmaterialien. Die Kinder durften sich sogar den Einsatz der hydraulischen Rettungsschere aus nächster Nähe ansehen. In der Mittelstraße servierten Pizzabäcker Pippo und seine Familie wie gewohnt Leckereien aus dem mobilen Ofen. Der Reinerlös kommt auch diesmal einem Hilfsprojekt in Indien zugute. Der Second-Hand-Laden Bärenstark in der Marktstraße offerierte allerhand schöne und nützliche Dinge aus vergangenen Zeiten. (pr) Fotos: Privat