Tag der Kindertagespflege im Lyz in Siegen

Veröffentlicht am 25. Mai 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN/SIEGEN – Tag der Kindertagespflege am 16. Juni im Lyz in Siegen – Am Samstag, 16. Juni findet zum ersten Mal in Siegen ein Tag der Kindertagespflege statt. Der Tag ist eingebunden in einen Aktionszeitraum „Kindertagespflege“, zu dem der Bundesverband für Kindertagespflege deutschlandweit aufgerufen hat und wird unterstützt vom Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen der Förderung im Bundesprogramm Kindertagespflege „Weil die Kleinsten große Nähe brauchen“.

Initiator des Tages der Kindertagespflege in Siegen ist die Arbeitsgemeinschaft Kindertagespflege der Jugendämter der Stadt Siegen so wie der Kreise Siegen – Wittgenstein, Olpe und Altenkirchen. Ziel ist es, deutlich zu machen, was die Kindertagespflege als gleichwertiges Betreuungsangebot neben der Kindertageseinrichtung für die frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung leistet.

Von 09:30 bis 14:00 Uhr erhalten Interessierte in der Aula des Lyz, St. Johann-Straße in Siegen, neben einem Fachvortrag von Hilke Waßmuth (Neumünster) Einblicke in die Arbeitssituation von Kindertagespflegepersonen. In Workshops werden besondere Inhalte vertieft und auf einem Markt der Möglichkeiten präsentieren Tagespflegepersonen die Vielfalt ihrer Arbeit. In einer Podiumsdiskussion diskutieren Fachleute aus Theorie und Praxis über die Besonderheiten der Kindertagespflege.

Kinder können selbstverständlich mitgebracht werden. Eine Kinderbetreuung vor Ort ist gewährleistet. Parkmöglichkeiten stehen am Veranstaltungsort zur Verfügung. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen erhalten Interessierte beim Kreis Altenkirchen unter Telefon: 0 26 81/ 81- 25 49 oder 0 26 81/ 81- 25 56.