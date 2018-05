TuS Rot-Weiß Koblenz setzt sich im Finale um den Rheinlandpokal durch

Veröffentlicht am 23. Mai 2018 von wwa

KOBLENZ – Große Freude bei den Rotweißen am Abend beim Empfang des Koblenzer Oberbürgermeisters David Langner – Eine ausgelassene Stimmung bei dem Familienverein, der mit Kind und Kegel ins Rathaus gekommen war. Koblenzer Stadtratsmitglied und Vereinssprecher Stefan Otto gratulierte, ebenso wie Monika Sauer die Präsidentin des Sportbundes RLP. Einen Scheck für die Jugendarbeit gab es vom Sportbund und ein Trikot für den Oberbürgermeister von der Gewinnermannschaft. Der OB allerdings hat das Fußballspielen schon in seiner Kindheit dran gegeben. Es war ein spannendes Spiel, der zwei Koblenzer Mannschaften, die sich in der Endrunde um den Pokal und um einen Sechsstelligen Euro Betrag trafen.

Der Fußball Oberligist TuS Rot-Weiß Koblenz setzte sich im Finale um den Rheinlandpokal gegen den Regionalligisten TuS Koblenz mit 1:0 durch und gewann die Trophäe zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Das erste Koblenzer Stadtduell lockte 7.000 Zuschauer an, so viele kamen noch nie zu einem Pokalfinale. Der bei Rot-Weiß als Fußballgott gefeierten Stürmer Sascha Engel erzielte das Tor des Tages mit einem Freistoß in der 82. Minute. Die favorisierte TuS hatte wohl nicht ihren Glückstag. „Wir hatten einen Plan und daran haben wir uns gehalten“, freute sich Rot-Weiß-Trainer Fatih Cift. Der 36jährige Familienvater musste sich im Rathaus beim Feiern etwas zurückhalten, denn als gläubiger Moslem machte ihm der laufende Ramadan gerade einen Strich durch die Rechnung. Aber am späten Abend wird er es das wohl sicher nachgeholt haben. (mabe)