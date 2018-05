Veröffentlicht am 24. Mai 2018 von wwa

HACHENBURG – Mitarbeiter prägen die Bank mit – Abschiede, Jubiläen und erfolgreiche Fortbildungen bei der Westerwald Bank – Wenn die Westerwald Bank langjährige Mitarbeiter würdigt, dann gibt es immer viel zu erzählen. Denn die heutige Genossenschaftsbank mit Sitz in Hachenburg ist bekanntlich über die Jahrzehnte aus mehreren Fusionen gewachsen. Und viele Mitarbeiter haben einen großen Teil ihres Arbeitslebens hier verbracht. Da fällt ein Abschied nicht immer leicht. Für fünf Kolleginnen und Kollegen hieß es allerdings Abschied nehmen in diesem Frühjahr: Michael Brast, Mitarbeiter der Zentralkasse in Hachenburg, Gerd Peter Hermann, Kundenberater in Dierdorf und langjähriger Geschäftsstellenleiter in Großmaischeid, Udo Gilgenberger, Sachbearbeiter im Zahlungsverkehr, Ralf Weiand, Service-Mitarbeiter in Höhr-Grenzhausen, und Kornelia Wiegert, Mitarbeiterin im Kunden-Service-Center in Hachenburg, wurden in den Ruhestand verabschiedet.

Wilhelm Höser, Vorstandssprecher der Westerwald Bank, und sein Vorstandskollege Andreas Tillmanns würdigten langjähriges Engagement und Treue, Fachwissen und Kompetenzen sowie das manchmal nötige Fingerspitzengefühl im Umgang mit den Kunden im Rahmen einer Feierstunde. „Wer so lange engagiert für die Bank unterwegs war, immer bereit war und ist zu Weiterbildungen und neuen Aufgaben, der hat natürlich eine Menge erlebt und immer auch die Bank mitgeprägt. Und die Mitarbeiter geben unserer Bank in jedem Ort ein ‚Gesicht‘“, so Höser.

Damit war der Reigen der Mitarbeiter-Jubiläen eröffnet: Denn gleich acht von ihnen stehen seit 25 Jahren in Diensten der Bank: Heike Birkenbeul (Kunden-Service-Center), Ulrich Herzmann (Interne Dienste), Iris Kohl (Sonderkredite), Manuela Laumann (Geschäftsstelle Hachenburg), Markus Lehmler (Geschäftsstelle Wallmerod), Regine Neitzert (Geschäftsstelle Dierdorf) Heike Reuber (Logistik) und Gabriele Salma (Geschäftsstelle Raubach). Hinzu kamen mit Evelyn Hommel (Marketing/Digitalisierung) und Nicole Schäfer (Immobilienmanagement) zwei Kolleginnen mit jeweils zehn Jahren Bankgeschichte.

Dann gab es noch weitere Mitarbeiter, denen es zu gratulieren galt: all denjenigen nämlich, die kürzlich eine Weiterbildung erfolgreich absolviert haben. Dies waren Michelle Malkmus (Bankfachwirtin IHK), Jenny Erlenbach (Diplomierte Bankbetriebswirtin), Ralph Krah (Geprüfter Immobilien-Projektentwickler/EIA und Geprüfter Gewerbeimmobilien-Berater), Michél Weyel (Geprüfter Immobilienfachwirt IHK), Edgar Weber (Master of Laws), Viktoria Beck und Marc Weyand (beide University-Union Investment) sowie Philipp Lehr (Zertifizierter VR-Firmenkreditsachbearbeiter).

Foto: Die Westerwald Bank ehrte langjährige Mitarbeiter. Foto: Westerwald Bank