Team „Ballerdasrein – Ist dann voll“ gewinnt in Niederhövels

Veröffentlicht am 24. Mai 2018 von wwa

NIEDERHÖVELS – Kleinfeldturnier in Niederhövels – Der Sportverein TuS Niederhövels hatte wieder zu seinem beliebten Kleinfeldturnier auf den bestens gepflegten Rasenplatz an der Sieg eingeladen. Um Punkte und Tore kämpften am Pfingstsonntag acht Hobbymannschaften. Durchsetzten konnte sich schließlich das Team „Ballerdasrein – Ist dann voll“ mit Fußballern aus dem Raum Wissen/Mittelhof. Platz 2 ging an den „FC Saufhampton“, der sich Fensdorfer Akteuren zusammensetzte. Der Steinerother „TK Dauerhübsch“ erreichte Rang 3, der „FC Hackedicht“ mit seinen Mittelhofer und Hövelser Kickern darf sich mit dem 4. Platz schmücken. Ein Lob ging noch an die Schiedsrichter Dieter Brenner und Yasin Deniray sowie Turnierleiter Eric Beutgen.