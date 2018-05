Veröffentlicht am 23. Mai 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – LandFrauenverband Frischer Wind e.V. Bezirk Altenkirchen – Tagesfahrt zur Landesgartenschau in Bad Schwalbach/ Hessen „Natur erleben – natürlich leben“ – Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen laden zur einer Fahrt nach Bad Schwalbach zur Landesgartenschau am Samstag, 16. Juni ein. Abfahrt ist um 08:00 Uhr auf dem Weyerdamm in Altenkirchen. Der Eintritt kostet 15,00 Euro. Dazu kommen noch die Kosten für die Busfahrt, die sich nach der Anzahl der Teilnehmer richtet. Ein Frühstücksimbiss ist inklusive. Anmeldung bei Uta Räder 02681- 3667 oder 0151 507 668 77; Iris Asbach 02681- 2344 oder 0160 944 870 41