Veröffentlicht am 23. Mai 2018 von wwa

KIRCHEIB – Werkstattkonzert und Skulpturenausstellung in Kircheib – Im Rahmen der KIRCHEIBER WERKSTATTKONZERTE ist es Peter Krah als Veranstalter gelungen, das das Cello-Duo circulo, bestehend aus den zwei dresdner Cellistinnen Laura Härtel und Deborah Oehler zu einem Werkstatt-Konzert zu verpflichten. Am Samstag, 26. Mai, beginnt das Konzert um 15:00 Uhr, Einlass zum Ausstellungsbesuch ist ab 14:00 Uhr. Die beiden Cellistinnen präsentieren ein durchaus vielseitiges Programm. Klassisch und modern arrangierte Stücke, Improvisationen über lateinamerikanischen Rhythmen und Literaturvertonungen laden mal humorvoll zum Tanzen und mal andächtig zum Träumen ein. Bilder und Literatur können mit musikalischen Klängen gewürzt und untermalt werden, Gesänge ertönen und freies Experimentieren bringt den Klangkörper Cello zum Schwingen. Mit kleinen artistischen Nummern wie das Cellospiel zu zweit auf einen Cello wird die Zeit nicht langweilig und erst recht nicht eintönig! Peter Krah freut sich, dass die Werkstattkonzerte so gut angenommen werden: „Wir haben bei jedem Konzert eine zunehmende Zahl von Gästen – ich verstehe das Signal und bereite für den Herbst einen Umbau vor, der dem zunehmenden Musikinteresse gerecht wird“.

Am Konzerttag zeigt Friedhelm Zöllner aus Oberirsen die „Frühjahrskollektion aus der Skulpturenwerkstatt Teil II“, also die Fortsetzung der Ausstellung vom März. Dazu gehören etliche neue Äpfel aus Holz und das Ausstellungsmaskottchen der Frühlingsaus-stellungsreihe, der „EURO-Apfel 2024“.Friedhelm Zöllner spricht schelmisch davon, es sei „der Modellapfel für eine EU-Verordnung, die ab 2024 vorschreibt, dass Äpfel stapelbar sein müssen. Er ist begeistert davon, dass man bei seinen Skulpturenausstellungen immer sehr interessierte und interessante Menschen trifft, die oft eher selten in große Kunstausstellungen gehen, weil sie Berührungsängste haben. So ergeben sich sehr unterhaltsame Gespräche. Gezeigt werden überwiegend neue Skulpturen aus dem Frühjahr 2018, insbesondere auch Skulpturen mit LED-Beleuchtung. Die Ausstellung kann auch noch bis 8.Juni besucht werden, wobei eine Terminvereinbarung bei Peter Krah oder Friedhelm Zöllner fedhelm.zoellner@freenet.de nötig ist.

Peter Krah freut sich, dass seine Räumlichkeiten für künstlerische Aktivitäten genutzt werden: „Wir freuen uns, dass die Anmeldungen für das Konzert und die Ausstellung (diesmal! am Samstag!!!!) (info@reifen-krah.de) gut laufen. Wir sind darauf angewiesen, dass die Besucher sich vorher anmelden – weil wir ja – wie immer – ein paar Leckereien und Getränke anbieten möchten – es soll ja an nichts fehlen“. Rückfragen friedhelm.zoellner@freenet.de 02686640 oder info@reifen-krah.de