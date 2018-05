Veröffentlicht am 23. Mai 2018 von wwa

WISSEN – Die Kölner Band Klüngelköpp wird Hauptact des Wissener Schützenfestes – Vorverkauf gestartet – Der Wissener Schützenverein ist bekannt dafür, den Besuchern des Wissener Schützenfestes jährliche Highlights zu bieten. Nach dem Motto: Weniger Double, mehr Original konnte nun die Kölner Band Klüngelköpp für ein Konzert am Sonntagabend des Wissener Schützenfestes verpflichtet werden. Bereits in den vergangenen Jahren wurde der Sonntagabend des Wissener Schützenfestes kontinuierlich musikalisch ausgebaut. Mit dem Helene Fischer Double „Jenny“ und dem Andreas Gabalier Double „Norry“ kamen in den letzten Jahren die Fans des deutschen und österreichischen Schlagers voll auf ihre Kosten. Aufgrund der positiven Resonanz der Vorjahre entschlossen sich die Verantwortlichen des Wissener SV dafür, noch einen drauf zu setzen und den Besuchern nach zwei Jahren Double mit den Klüngelköpp nun ein Original zu präsentieren.

Klüngelköpp, das sind die kölschen Frohnaturen Frank Reudenbach, Robert Kowalak, Jochen Damm, Mike Siegmund, Stephan Loschelders und „Waldi“ Jörg Bracht. Seit ihrer Gründung im Jahr 2003 konnten sich die Klüngelköpp in die Spitzengruppe der kölschen Bands vorspielen. Drei Siege bei TOP JECK, der Karnevals-Hitparade von Radio Köln, sowie der zweimalige Gewinn des Närrischen Oscars (Publikumspreis des Kölner Express) zeigen die Beliebtheit der Gruppe bei Karnevalsverantwortlichen und Publikum. Mit bis zu 250 Sessionsauftritten, weiteren 150 Ganzjahresauftritten und zahlreichen Auftritten in TV und Radio zählen die Klüngelköpp inzwischen zu den begehrtesten kölschenen Bands! Titel wie „Stääne“, „Kölsche Fiesta“ oder „Wo die Stääne sin“ zählen zu den meistgespielten kölschen Hits überhaupt. Mit ihren neuen Hits „Bella Ciao“ und „Augebleck“ konnten sie ihre Erfolge auch im Jahr 2018 weiter ausbauen. Wer denkt, dass Klüngelköpp nur Karnevalsmusik machen, liegt falsch. Ihre Lieder in kölscher Mundart sind vielmehr Ausdrucksweise der frohen kölschen Lebensweise.

Vor und nach dem Auftritt der Band Klüngelköpp wird die Band AllgäuPower für beste Festzeltstimmung sorgen. Das Engagement der Band Klüngelköpp ist auch als kleines Dankeschön an die Mitglieder des Wissener Schützenvereins zu verstehen, die mit ihrem Engagement egal in welcher Hinsicht zum Erfolg des Vereins beitragen. Mitglieder haben, gemeinsam mit einer Begleitperson, freien Eintritt zu allen Zeltveranstaltungen am Schützenfest. Der Eintrittspreis beträgt an der Abendkasse 14 Euro und im Vorverkauf 12 Euro.

Vorverkaufskarten gibt es in der Filiale der Wissener Westerwald Bank in Wissen, im Wissener Schützenhaus, über die Facebook-Seiten des Wissener Schützenvereins oder im vereinseigenen Onlineshop unter www.sv-wissen.de. Der Wissener Schützenverein freut sich auf ein gut gefülltes Festzelt und ausgelassene Partystimmung.