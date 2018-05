Veröffentlicht am 22. Mai 2018 von wwa

WISSEN – Wenn Kameraden heiraten sind sie zur Stelle – Wenn einer ihrer Kameraden in den Stand der Ehe tritt, sind die übrigen Feuerwehrleute natürlich dabei. So auch am Freitagmittag in Wissen. Martin Baldus hatte soeben seiner Sabrina das „Ja“ Wort gegeben. Vor dem Standesamt warteten schon die Angehörigen und Freunde, um den beiden zu gratulieren. Die guten Wünsche für den weiteren Lebensweg des Paares kamen auch von einer Abordnung der heimischen Feuerwehr. Zusammen mit seinem Zwillingsbruder Christian gehört Martin seit fast zehn Jahren dem Löschzug I. (Wissen) an.