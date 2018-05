Veröffentlicht am 23. Mai 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Duldung statt Abschiebung – Folgen für den Aufenthalt in Deutschland“ – Der Caritasverband Altenkirchen veranstaltete eine Informationsveranstaltung zum aktuellen Thema „Duldung statt Abschiebung“ und konnte dafür als Referenten den Rechtsanwalt Thomas Molsberger aus Kirchen bzw Siegen gewinnen. Es wurde ein kurzweiliger und hochinteressanter Vortrag, während dem die Zuhörer jederzeit die Möglichkeit hatten, Fragen zum Thema oder aktuellen und persönlichen Problemlagen zu stellen. Molsberger war jederzeit in der Lage, juristisch kompetente Antworten zu geben und hilfreiche Ratschläge zu erteilen. Alle Anwesenden waren sich am Ende einig, dass die Veranstaltung sehr gelungen war und die Gäste gingen informiert und zufrieden nach Hause. Der Vortrag wurde gemeinsam mit der katholischen Kirchengemeinde organisiert und durch die Aktion Mensch und die Aktion Neue Nachbarn (Projekt Neue Nachbarn auch am Arbeitsplatz) im Erzbistum Köln finanziert. Wenn Sie sich zum Thema informieren wollen, dann wenden Sie sich doch an den Caritasverband Altenkirchen, André Linke, 02681 2056, andre.linke@caritas-altenkirchen.de