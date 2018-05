Veröffentlicht am 23. Mai 2018 von wwa

LANGENBACHALTENKIRCHEN – Geschicklichkeitsfahren der Feuerwehren des Kreises Altenkirchen – Der diesjährige Kreisentscheid im Geschicklichkeitsfahren mit Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr findet am Sonntag 27. Mai, ab 9:00 Uhr auf dem Gelände der Firma Knautz-Reisen in Langenbach bei Kirburg statt. Hierzu laden der Kreisfeuerwehrverband Altenkirchen und die Wertungsrichter des Landkreises Altenkirchen die Einsatzfahrerinnen und -fahrer der Freiwilligen Feuerwehren sowie der anderen Hilfsorganisation im Kreis Altenkirchen ein.

Die abzulegenden Geschicklichkeitsprüfungen sollen den Fahrerinnen und den Fahrern helfen die zum Einsatz erforderliche Sicherheit im Führen von Feuerwehrfahrzeugen zu erreichen. Das Geschicklichkeitsfahren beginnt um 09:00 Uhr mit der Anmeldung der einzelnen Teilnehmer, eine gültige Fahrerlaubnis ist Voraussetzung und muss vorgelegt werden, und wird in zwei Klassen, A und B, durchgeführt.

In der Klasse A (Führerscheinklasse B) wird ein Feuerwehrfahrzeug mit einem Gesamtgewicht bis 3.500 kg, in der Klasse B (Führerscheinklasse C) ein Feuerwehrfahrzeug mit einem Gesamtgewicht größer 9.000 kg verwendet. Für die drei Erstplatzierten der beiden Klassen gibt es attraktive Gutscheine. Zusätzlich erhält jeder Teilnehmer eine Urkunde. Die Erstplatzierten jeder Gruppe nehmen am Landesentscheid am 22. September in Speicher (Kreis Eifelkreis Bitburg-Prüm) teil.

Die Siegerehrung ist für circa 13:00 Uhr vorgesehen. Die Wertungsrichter des Landkreises Altenkirchen hoffen auf eine rege Beteiligung aus den einzelnen Einheiten. Interessierte Zuschauer sind herzlich willkommen. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.