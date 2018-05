Veröffentlicht am 22. Mai 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – EU – eine Werkgemeinschaft, für die es sich lohnt einzutreten – Europawoche an der August-Sander-Schule Altenkirchen – Jedes Jahr im Mai steht die August-Sander-Schule in Altenkirchen im Zeichen von Europa. Die Lehrer/innen der Fächer Erdkunde, Geschichte und Sozialkunde arbeiten fächerübergreifend am Thema Europa. Zum einen geht es um geographische und klimatische Zusammenhänge, zum anderen steht die historische Entwicklung zur europäischen Einigung im Fokus. Außerdem interessiert natürlich die europäischen Institutionen und das politische Handeln und Verhandeln auf europäischer Ebene.

Besonders spannend ist es für die Schüler/innen der Sekundarstufe 10 und Berufsreife 9, zu entdecken, wie konkret sie Europa vor Ort erleben. In Kooperation mit der ev. Landjugendakademie in Altenkirchen unter Leitung der jugendpolitischen Referentin Johanna Rohde, recherchierten die Schüler/innen in örtlichen Geschäften nach Produkten, die aus dem europäischen Ausland stammen. Besonderes Augenmerk lag dabei auf dem europäischen Verbraucherschutz und dem Binnenmarkt. „Die Vorzüge der Europäischen Union sind hier bei uns überall deutlich sichtbar“, so Rohde. Man müsse sich dies nur bewusst vergegenwärtigen.

Es waren besonders engagierte Schüler/innen dazu aufgerufen, den Europatag für die übrigen 9. und 10. Klässlern vorzubereiten. Die Schüler/innen präsentierten ihre Arbeitsergebnisse und moderierten das politische Gespräch anlässlich des eigentlichen Europatages. Dazu war der Europapolitiker, Landtagsabgeordnete und Stadtbürgermeister Heijo Höfer eingeladen. Nach der Vorstellung seiner Arbeit im Ausschuss der Regionen, hielt Höfer ein leidenschaftliches Plädoyer für Europa. Er betonte, wie nachhaltig beispielsweise das Schengener Abkommen Reisen ins europäische Ausland verändert habe. Außerdem wies er darauf hin, wie sehr die exportorientierte Wirtschaft vom Binnenmarkt profitiert. Auch könnten sich heutige Jugendliche kaum mehr vorstellen, wie unpraktisch ein Europa mit zahlreichen Währungen sei.

In der Diskussion mit den Schüler/innen wurde Höfer unter anderem zum Verhältnis gegenüber Russland und der Türkei und einer gemeinsamen europäischen Sicherheitspolitik befragt. Höfer bedauerte die aktuellen Misstöne im Verhältnis zu den beiden Ländern, unterstrich aber energisch, dass Menschenrechtsverletzungen innerhalb der Europäischen Familie keinen Platz hätten, da Europa eine Wertegemeinschaft und keine reine Wirtschaftsunion sei.

Axel Karger, der sich für die Organisation der Europawoche verantwortlich zeichnet, wies darauf hin, dass gerade die landwirtschaftlich geprägte Region besonders aus europäischen Töpfen profitiere und deshalb von „Deutschland als Zahlmeister Europas“ keine Rede sein könne. Schulleiterin Doris John appellierte an die Vernunft der Schüler/innen und warnte davor, sich von Populisten täuschen zu lassen. (joro) Foto: A.S.Schule