ALTENKIRCHEN – Familientagesfahrt in den Burgers Zoo – Rund 60 kleine und große Teilnehmer nahmen an der Familientagesfahrt in den Burgers Zoo teil. Bei tollem Wetter konnte die Gruppe einen Tag lang in die wunderbare Tierwelt in Arnheim eintauchen. Veranstalter war ein Kooperationsteam der Kreisjugendpflege des Kreises Altenkirchen, des Ev. Jugendzentrums Hamm und Altenkirchen.

Der Burgers Zoo ist in sieben unterschiedliche Erlebniswelten unterteilt. Einigen Tieren konnten die Teilnehmenden sogar ohne sichtbare Barrieren begegnen. Abenteuerlich wurde es auf der Entdeckungsreise zu dem tropischen Korallenriff, beginnend an einem Strand, in einer tropischen Lagune und endend im Aquarium, Auge in Auge mit verschiedenen Arten von Haien und Fischen.

Viel Spaß hatten die jüngsten Teilnehmer auf den attraktiven In- und Outdoor-Abenteuerspielplätzen und konnten neben den tierischen Erlebnissen auch ihren Bewegungs- und Spieledrang stillen. Informationen zu weiteren Angeboten der Kreisjugendpflege Altenkirchen erhalten Interessierte unter anna.beck@kreis-ak.de.

Foto: Eine tolle Familientagesfahrt erlebte die Gruppe aus dem Landkreis Altenkirchen im Burgers Zoo in Arnheim. Dabei erhielten sie Einblicke in sieben unterschiedliche Tier-Erlebniswelten.