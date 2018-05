Veröffentlicht am 22. Mai 2018 von wwa

BETZDORF – „Zukunft der Pflege – gute Pflege im Jahr 2025“ – Sabine Bätzing-Lichtenthäler lädt zur Expertendiskussion ins Altenzentrum Betzdorf ein – Wie wird die Pflege im Jahr 2025 aussehen? Was braucht es, damit wir alle beruhigt auf den letzten Lebensabschnitt blicken können?“ Über diese Fragen will die Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler mit Experten aus den Bereichen Gesundheit und Pflege diskutieren. Am 29. Mai ab 19:00 Uhr werden im Altenzentrum St. Josef in Betzdorf (Elly-Heuss-Knapp-Straße 29) der Inhaber des Lehrstuhls für Gerontologische Pflege an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar, Prof. Dr. Hermann Brandenburg sowie Karola Jockel von der DRK-Schule für Pflegeberufe am Krankenhaus Kirchen und AOK-Bezirksgeschäftsführer Edgar Holzapfel Rede und Antwort stehen.

„Wir alle wollen den Lebensabend genießen, auch wenn man gesundheitlich stark eingeschränkt oder vielleicht sogar pflegebedürftig sein sollte“, erklärt Bätzing-Lichtenthäler. Die Landesregierung habe mit dem Zukunftsprogramm „Gesundheit und Pflege 2020“ wichtige Weichen gestellt. So soll die pflegerische Versorgung gerade im ländlichen Raum mit innovativen Ansätzen nachhaltig ausgebaut und die Qualität erhöht werden. Mit der Neuauflage der Fachkraft- und Qualifizierungsinitiative Pflege werde auf den Personalbedarf in den Pflegeberufen reagiert. In ihrer ersten Phase habe man damit die Fachkräftelücke um 65 Prozent reduzieren können.

Außerdem habe man gemeinsam mit der Pflege-Gesellschaft Rheinland-Pfalz die Kampagne „Make A Difference“ gestartet. Damit will man Auszubildende für die Gesundheitsfachberufe gewinnen und das Image des Berufsfeldes weiter aufwerten. Sabine Bätzing-Lichtenthäler lädt alle Interessierten herzlich ein, an diesem Abend mitzudiskutieren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.