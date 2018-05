Veröffentlicht am 22. Mai 2018 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Das „Siegtal Pur“ mit dem Rad erleben – 128 Kilometer autofreier Fahrspaß – Am 1. Juli heißt es zum 23. Mal „Bahn frei“ für Radfahrer und Inline-Skater. Dann werden im Siegtal auf 128 Kilometer Länge die Bundes- und Landstraßen an der Sieg für den Autoverkehr gesperrt. Jahr für Jahr lockt „Siegtal pur“ zehntausende Besucher auf die Piste. Auf zahlreichen Straßenfesten entlang der Strecke wird den Besuchern wieder einiges an kulinarischen Highlights und Aktionen geboten. In den Städten und Gemeinden ist so manche Sehenswürdigkeit extra für diesen Tag geöffnet. Das Siegtal ist von Siegburg bis Netphen von 09:00 bis 18:00 Uhr wieder komplett autofrei. Radler, Inline-Skater, Jogger und Fußgänger haben dann auf den 128 Kilometern „freie Fahrt“.

Wer unterwegs müde geworden ist, hat an den RE-Haltepunkten der Bahnhöfe die Möglichkeit, neben den planmäßigen Zügen im Taktverkehr zusätzliche Sonderzüge der Bahn mit speziellen Fahrradwagen zu nutzen. Von der Deutschen Bahn und den Verkehrsverbünden werden auf der Siegstrecke neben den Regelzügen zwei Sonderzüge im Takt verkehren. Auch die S-Bahn (S12) Köln-Au wird für diesen Tag bis Wissen verlängert und bietet zusätzliche Transfermöglichkeiten. Die genauen Pläne folgen nach Auskunft der DB in den nächsten Tagen.

Im Kreis Siegen-Wittgenstein hat sich die im Vorjahr veränderte Streckenführung bewährt. Ab dem Kreisel in Niederschelden führt die Strecke wieder über die HTS durch zwei Tunnel. Aufgrund von Bauarbeiten endet die Streckenführung in diesem Jahr in Netphen und nicht wie sonst üblich an der Siegquelle!

Die Siegquerung bei Etzbach wird wie gewohnt über eine vom THW installierte Tagesbrücke möglich sein. Die gut zwei Kilometer lange Zuwegung erfolgt über mit Splitt befestigte Feldwege, die mit dem Rad gut zu befahren sind. Inlinerfahrern wird empfohlen, für diesen Streckenabschnitt die Bahn zu nutzen.

Über die genauen Entfernungen zwischen den Etappen, die Steigungsverhältnisse auf der Strecke, örtliche Aktionen, Pannendienste, DRK-Posten und Hinweise zur Strecke gibt ein spezieller Flyer Auskunft. Dieser wird in Kürze bei den Kommunen und Tourist-Infos entlang der Strecke erhältlich sein. Im Internet werden diese Informationen und die Fahrpläne der Sonderzüge ebenfalls veröffentlicht.

Infos unter: 02292-19433 (Streckenabschnitt Siegburg – Windeck/Au); 02681-81-2084 (Streckenabschnitt Au/Fürthen – Kirchen – Mudersbach); 0271-333-1020 (Streckenabschnitt Niederschelden – Netphen); Internet: www.naturregion-sieg.de