Veröffentlicht am 21. Mai 2018 von wwa

NEUWIED – Boule-Picknick in den Goethe-Anlagen – Einladung zum gemeinsamen Feiern, Spielen und Essen – Seit gut einem Jahr rollen die Boulekugeln nun in den Neuwieder Goethe-Anlagen, und die Bahn ist mittlerweile ein beliebter Treffpunkt im Stadtviertel geworden. An vier Tagen in der Woche kommen erfahrene Spieler und Interessierte zum gemeinsamen Spiel zusammen, und es ist eine bunt gemischte und gut gelaunte Gemeinschaft entstanden.

Unter dem Motto „Boule-Picknick“ sind Boulefreunde und alle, die es werden wollen, herzlich eingeladen am Samstag, 2. Juni, von 14:00 bis 17:00 Uhr das einjährige Bahn-Jubiläum mitzufeiern, das Spiel selbst auszuprobieren und die Gemeinschaft zu genießen. Für das Picknick stehen Sitzbänke und Tische bereit, Decken und die gefüllten Picknickkörbe müssten selbst mitgebracht werden. Weitere Informationen gibt es im Stadtteiltreff, Rheintalweg 14, Neuwied, telefonisch unter 02631 863070 oder per Email an ekuhnke@neuwied.de