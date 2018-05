Veröffentlicht am 21. Mai 2018 von wwa

LEUZBACH – Leuzbacher Schützen feiern Traditionsschützenfest am sonnigen Pfingstwochenende – Ihren vorletzten Regentschaftstag erlebte das Schützenkönigspaar Dirk I. und Alexandra Euteneuer zur Festeröffnung am Samstagabend. Zuvor hatte man bereits am Nachmittag das Ehrenmal besucht und den Nachwuchs zur feierlichen Krönung begleitet. Sonntagmittag sammelten sich Schützen und Musiker in der Schützenstraße um von dort aus mit klingendem Spiel in den Leuzbacher Weg zu ziehen wo bereits die befreundeten Schützenvereine und Schützengesellschaften mit ihren Majestäten und Vorständen warteten. Gemeinsam mit Schützenmeister Guido Böing schritt König Dirk I. die Front der Schützen ab und grüßte die Fahnen. Im Kurzen Festumzug zogen die Schützen über die Wiedstraße zur Schützenstraße wo die Majestäten, Vereinsvorstände und Ehrengäste zur Abnahme der Parade Aufstellung genommen hatten. Dort paradierten die Schützen an ihnen vorbei um abschließend ins Festzelt einzuziehen und gemeinsam den Nachmittag zu feiern. (wwa) Fotos: Renate Wachow/wwa