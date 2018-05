Veröffentlicht am 21. Mai 2018 von wwa

KREIS NEUWIED – Dritter und vierter Bauabschnitt ab sofort am schnellen Netz – Breitbandausbau im Kreis Neuwied schreitet voran – Rund 75 Kilometer Glasfaser und 64 Verteiler für das schnelle Netz – Mehr Tempo: Mit bis zu 100 MBit/s surfen – Ab sofort schnellere Anschlüsse für rund 4.000 Haushalte – Der Breitbandausbau der Telekom im Landkreis Neuwied ist in vollem Gange. In Dattenberg und Vettelschoß trafen sich Vertreter von Kreis, Kommunen und Telekom, um das neue Netz dort offiziell in Betrieb zu nehmen. Mit dem symbolischen Spatenstich im April 2017 startete der Landkreis Neuwied als einer der ersten Landkreise die Ausführarbeiten seines bisher größten Projektes im Kreisgebiet. Bund und Land fördern den Netzausbau mit insgesamt 10,1 Millionen Euro. Jetzt sind schon vier von acht Bauabschnitten fertiggestellt.

Den offiziellen Startschuss für die Bauabschnitte 3 und 4 gab der 1. Kreisbeigeordnete Michael Mahlert, als neuer zuständiger Dezernent, durch Drücken des roten Knopfes in Dattenberg und Vettelschoß. Damit sind rund 4.000 Haushalte und Gewerbebetriebe in den ausgebauten Gebieten der Verbandsgemeinden Linz, Unkel und Asbach ab sofort am schnellen Netz der Zukunft.

In diesen beiden Bauabschnitten hat die Telekom rund 75 Kilometer Glasfaser verlegt und 64 neue Multifunktionsgehäuse aufgestellt. Dadurch werden die Standorte mit Geschwindigkeiten von mindestens 30 bis zu 100 MBit/s versorgt. „Leider gab es Probleme bei der Zulieferung der Multifunktionsgehäuse im dritten Bauabschnitt, umso mehr freuen wir uns diese Hürden überwunden zu haben und den dritten Bauabschnitt nun zusammen mit dem vierten offiziell in Betrieb zu nehmen.“, so Lukas Meudt, technischer Projektleiter der Telekom.

Das neue Netz wird so leistungsstark sein, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind. Auch das Streamen von Musik und Videos oder das Speichern in der Cloud wird bequemer. Der Breitbandausbau ist Teil des kreisweiten Projektes zur Schaffung einer flächendeckenden Breitbandinfrastruktur für schnelle Internetanschlüsse. Mit dem Projekt bekommen auch diejenigen Häuser schnelles Internet, deren Erschließung bislang an zu hohen Baukosten scheiterte (sogenannte weiße Flecken). Wir sind froh, dass die Bürger/innen in unseren Kommunen die moderne digitale Infrastruktur jetzt endlich nutzen können“, sagten Hans-Günter Fischer, Gerhard Hausen und Michael Christ, Vertreter der Verbandsgemeinden Linz, Unkel und Asbach.

Auch 1. Kreisbeigeordneter Michael Mahlert freute sich über die Inbetriebnahme und nutzte die Möglichkeit, sich vor Ort über den Stand der Arbeiten in den weiteren Bauabschnitten zu informieren: „In meiner Zeit als Bürgermeister der VG Bad Hönningen habe ich mich, nach Wünschen meiner Bürger, besonders für schnelles Internet eingesetzt. Umso mehr freut es mich, in meinem Amt als neuer 1. Kreisbeigeordneter Teil des Projektes geworden zu sein. Wir schaffen hier die Voraussetzungen, Bürger an den Möglichkeiten des weltweiten Netzes teilhaben zu lassen. Schnelle Internetanschlüsse sind heute für das Leben und Arbeiten unverzichtbar, außerdem stärkten wir so die heimische Wirtschaft.“ Mahlert dankt in diesem Zusammenhang dem Partner Deutsche Telekom, sowie den ausführenden Baufirmen für die bisher gute Zusammenarbeit beim Ausbau des Netzes im Kreis.

„Die Telekom baut parallel zum geförderten Ausbau mit eigenen Investitionen in einem Ausbauprogramm seit 2015 aus und wird bis zum Ende des Jahres rund 29.000 Haushalte im Kreisgebiet mit schnellen Anschlüssen versorgt haben. Wir wissen: Schnelle Internetanschlüsse sind ein erheblicher Standortvorteil – für jede einzelne Kommune und Immobilie.“, sagt Winfried Moser, Regionalmanager der Deutschen Telekom.

Was für Kunden wichtig ist: Die schnellen Internetanschlüsse kommen nicht von allein in die Haushalte. Die Kunden müssen aktiv werden. Persönliche Ansprechpartner finden Interessenten in den Telekom Shops sowie im Fachhandel vor Ort: Telekom Shop Neuwied, Mittelstraße 80, 56564 Neuwied; Telekom Shop Asbach, Anton-Limbach-Straße 1, 53567 Asbach; Telekom Shop Unkel, Anton-Limbach-Straße 3, 53572 Unkel; Mobilfunk Mohr, Langendorfer Straße 164, 56564 Neuwied; Expert Klein, Engerer Landstraße 38, 56564 Neuwied; Adenauer Elektrotechnik, Kirchstraße 2, 53545 Linz am Rhein; Außerdem können sich Kunden telefonisch hier informieren: Neukunden: 0800 330 3000 (kostenfrei); Telekom-Kunden: 0800 330 1000 (kostenfrei); Kleine und Mittlere Unternehmen 0800 330 1300 (kostenfrei); Die Ausbaugebiete sind auf der Homepage des Landkreises (Kreis Neuwied.de/Breitbandausbau) ausgewiesen. Darüber hinaus können Bürgerinnen und Bürger unter www.telekom.de/landkreis-neuwied den Ausbaustatus ihres Gebietes prüfen.

Foto: (v.l.): Michael Christ (Bürgermeister VG Asbach), Winfried Moser (Deutsche Telekom), Hans-Günter Fischer (Bürgermeister VG Linz), Manfred Rasbach (Breitbandprojektkoordinator beim Kreis Neuwied), Lisa Schubert (Kreis Neuwied), Michael Mahlert (1. Kreisbeigeordneter), Lukas Meudt (Deutsche Telekom), Gerhard Hausen (Stadtbürgermeister Unkel), Thomas Jüngling (Deutsche Telekom)