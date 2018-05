Veröffentlicht am 21. Mai 2018 von wwa

GIELEROTH – Maik Wiebe ist in Gieleroth neuer Kinderschützenkönig – Hochbetrieb herrschte am Gielerother Bürgerhaus als die Gielerother Jugend um die Kinderschützenkönigswürde wetteiferte. 14 Jungen und Mädchen hatten sich am Rande der Ortsgemeinde Gieleroth am Bürgerhaus eingefunden, natürlich in Begleitung ihrer Eltern. Die Elternschaft hatte bereits in den Vormittagsstunden alles vorbereitet, das Zeltdach für den Schießstand aufgestellt, den Kugelfang gespannt und natürlich auch den Vogel aufgestellt und präpariert. Wo bisher der Glasvogel stand und auf die Holzkugeln wartete stand jetzt eine neue Form von Königsvogel. Wo früher Glassplitter zu Boden fielen, dort landeten jetzt ganze hölzerne Trophäenteile. Der Vogel war in Bauteile aufgeteilt und gab je nach Treffer Flügelteile, Schwanzfeder, Fußfedern und Kopf frei. Gesichert war somit auch die Wiederverwertung des Vogels, musste nicht mehr aufgekehrt und neu gefertigt werden. Was um 11:00 Uhr begann endete um 15:00 Uhr mit dem Ergebnis dass Maik Wiebe das Herz des Vogels traf. Den Kopf sicherte sich Alexander Wiens mit dem 16. Treffer. Maik Schulz holte sich Flügelteil links unten (53), Bennet Rauh: Flügel links Mitte (17), Lia Alsbach: Flügel links oben (43). Alexander Wiens: Flügel rechts oben (45), Simon Lünser: Flügel rechts Mitte (41), Maik Wiebe: Flügel rechts unten (19) und Fußfeder links (61), Lia Alsbach: Schwanzfeder (56) und Sophia Wiens: Fußfeder rechts (29). Zur Krönung nahm sich Maik Emily Steeb als Königin an seine Seite. Neben Krone, Kette und Wimpel gab es in diesem Jahr auch einen Wanderpokal den Michaela und Berthold Hahn aus Birnbach gestiftet haben. (wwa) Fotos: Renate Wachow