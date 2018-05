Leuzbacher Schützenjugend feierlich gekrönt

Veröffentlicht am 20. Mai 2018 von wwa

LEUZBACH – Der Startschuss für das traditionelle Schützenfest des Schützenvereins Leuzbach-Bergenhausen ist gefallen – Der Jugend stand, wie immer, die erste Aufmerksamkeit im festlichen Geschehen des Schützenvereins Leuzbach-Bergenhausen zu. Allerdings nehmen die Schützen auf dem Weg zum Ortsteil Bergenhausen, in dem die Krönung der Nachwuchsmajestäten vollzogen wird, noch eine andere Pflicht wahr. Gegen 18:00 Uhr sammeln sich die Schützen und Musiker an der Gaststätte in Leuzbach an der Wiedstraße und marschieren von dort zum Ehrenmal am Friedhof. Dort wird der Gefallenen der beiden Weltkriege und Opfer von Gewaltherrschaften sowie der verstorbenen Vereinsmitglieder gedacht. Vorsitzender Guido Böing gedachte in seiner Gedenkrede dem Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren.

Unter Polizeischutz ging der Marsch weiter ins naheliegende Bergenhausen wo bereits die Bürgerschaft und Mitglieder der Schützen auf die Grünröcke warteten. Im lockeren, teils heiteren Ablauf ließ Schützenmajor Rüdiger Flemmer Schützen und Musiker antreten, begrüßten König Dirk I. und Königin Alexandra (Euteneuer) Schützen und Gäste. Schützenmeister Böing dankte den beiden scheidenden Jungmajestäten, Bambini Prinzessin Malene I. Schade und Jungkönigin Hanna I. Müller, für ihre Mitarbeit im Regentschaftsjahr und überreichte ihnen den Erinnerungsorden. Die Ordensüberreichung und folgende Krönungszeremonie nahmen die beiden Jugendleiterinnen Monika Böing und Carina Wessler vor.

Zur Kronprinzessin wurde Merle Hasselbach und zum Bambiniprinzen Tom Wessler gekrönt. Sie erhielten als äußeres Zeichen ihrer Würde Schärpe, Orden, Kette und Krone. Nach kurzem Umtrunk wurde der Weg zum Festzelt in Leuzbach eingeschlagen und dort gemeinsam mit den befreundeten Schützenvereinen und anderen Gästen das Schützenfest locker gefeiert. (wwa) Fotos: Renate Wachow