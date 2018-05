Lette hat Alkohol im Blut aber keine Fahrerlaubnis

Veröffentlicht am 20. Mai 2018 von wwa

HAMM – Unfallflüchtiger wurde ermittelt – Der Polizei in Altenkirchen wurde am Samstagabend, 19. Mai, eine Verkehrsunfallflucht in Hamm gemeldet, an der ein weißer Transporter als Unfallverursacher beteiligt gewesen sein sollte. Noch während der Unfallaufnahme wurde durch die Polizei in Betzdorf eine Trunkenheitsfahrt durch einen ebenfalls weißen Transporter in Wissen mitgeteilt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen der Polizei wurde festgestellt, dass es sich dabei um den Unfallverursacher aus Hamm handelte. Beim Fahrzeugführer wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt und diesem eine Blutprobe entnommen. Da dieser angab, dass ihm sein lettischer Führerschein vor zwei Wochen gestohlen worden sei, konnte der Führerschein zunächst nicht sichergestellt werden.