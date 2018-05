Veröffentlicht am 20. Mai 2018 von wwa

ROTH – Alkoholfahrt führt zur Abgabe der Fahrerlaubnis – Der Polizei in Altenkirchen wurde am Samstagabend, 19. Mai, eine Trunkenheitsfahrt im Bereich Etzbach Ortsteil Heckenhof gemeldet. Im Rahmen der Fahndung, wurde das Fahrzeug nach kurzer Verfolgungsfahrt unter Missachtung von Anhaltsignalen, in der Ortslage Roth angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim Fahrzeugführer wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.