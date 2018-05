Schrottsammlung und Fahrzeug sichergestellt

Veröffentlicht am 20. Mai 2018 von wwa

SCHUTZBACH – In Schutzbach ist illegaler Schrottsammler aufgefallen – Am Samstagnachmittag, 19. Mai, meldete ein aufmerksamer Anwohner einen Schrottsammler in Schutzbach. Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf trafen das beschriebene Fahrzeug mit den beiden Insassen an und einer Kontrolle unterziehen. Da keinerlei Genehmigungen für die Tätigkeit vorlagen und das Fahrzeug bereits Anfang Mai diesbezüglich aufgefallen war, wurden sowohl der Schrott auf der Ladefläche, wie auch das benutzte Fahrzeug sichergestellt.