Feuer auf Balkon war Grund für Großalarm

Veröffentlicht am 20. Mai 2018 von wwa

HAMM (Sieg) – Gemeldeter Gebäudebrand zum Glück nur ein Kleinbrand – Pfingstsonntag, 20. Mai, gegen 14:15 Uhr, wurden ein Großaufgebot an Feuerwehren und Rettungsdienst zu einem Gebäudebrand mit Menschenrettung nach Forst alarmiert. Als der Einsatzleiter der Hammer Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, war das Feuer auf einem Balkon im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Feldstraße schon gelöscht. Es mussten auch zum Glück keine Menschen mehr gerettet werden. Die aufmerksamen Nachbarn hatten der Leitstelle in Montabaur den Brand gemeldet und anschließend die Bewohner des Brandobjekts gewarnt. Ein Mieter des Hauses konnte sich Zugang zu der Wohnung verschaffen und den Entstehungsbrand auf dem Balkon mit Wasser löschen. Die Einsatzkräfte der Hammer Feuerwehr gingen mit Atemschutzgeräten ausgestattet in die verqualmte Wohnung vor und kontrollierten die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera. Die Nachlöscharbeiten wurden mit einer Kübelspritze zügig durchgeführt. Den giftigen Brandrauch entfernten die Wehrleute mit einem Lüfter.

Im Einsatz waren neben den Feuerwehren aus Hamm, Holpe, Wissen, Schönstein und Katzwinkel auch der Rettungsdienst und Notarzt aus Wissen, der DRK Ortsverein Altenkirchen-Hamm sowie die Polizei aus Wissen. Der größte Teil der Rettungskräfte brach die Alarmfahrt nach Forst ab. Zwei Personen wurden durch den herbeigeeilten Notarzt auf eine mögliche Rauchvergiftung untersucht. Sie mussten aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. (am)