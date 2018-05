Veröffentlicht am 20. Mai 2018 von wwa

WISSEN – Neue Radwege-Verbindung bei Wissen schon jetzt nutzen – mit dem Fahrrad ins schöne Holperbachtal – Der kürzlich gebaute Abschnitt des Sieg-Radweges zwischen Wissen und Nisterbrück kann schon jetzt als Verbindung in Richtung Pirzenthal genutzt werden. Auch wenn der nötige „Lückenschluss“ zwischen Pirzenthal und Etzbach zur Anbindung an den Sieg-Radweg noch auf sich warten lässt: von Wissen aus ist die Abkürzung entlang der Sieg schon jetzt für Radler interessant.

Das schöne und verkehrsarme Holperbachtal beispielsweise lässt sich nunmehr von Wissen zügig und ohne den Anstieg über den Alserberg erreichen. Der Einstieg des neuen Teil-Abschnittes beginnt in der Blähaustraße in Wissen, welche man von der Koblenzer Straße anfährt (beim toom-Baumarkt). Hier kann man ggf. sein KFZ mit dem Fahrrad-Träger parken, radelt dann die Blähaustraße hinab und biegt vor der Brücke über die Bahn/Bundesstraße nach links in den Radweg ein. An dieser Stelle wird baulich noch der hohe Bordstein abgesenkt, aktuell ist daher noch ein kurzes „Absteigen“ angesagt.

Vorbei an der Deubach-Aue und der Nister-Mündung geht es entlang der Sieg via Hufenhardt nach Pirzenthal (jährliche Routenführung beim autofreien Siegtal). Hier beginnt die Kreisstraße durch das ruhige Holperbachtal. Rad-Touren lassen sich ab Pirzenthal über Holpe ins Oberbergische Land gestalten, z. B. nach Waldbröl ins Panarbora (von Wissen aus ca. 20 km). Gerade mit einem E-Bike (Miete in der Wissener Tourist-Information sowie im Fahrrad-Handel möglich) kann man an vielen Stellen das Holperbachtal auf die aussichtsreichen Anhöhen verlassen, und z. B. über Forst/Bitzen oder Hof Hagdorn den Rückweg nach Wissen nehmen. Foto: Naturregion Sieg GbR