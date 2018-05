Veröffentlicht am 19. Mai 2018 von wwa

BETZDORF – Trunkenheit im Verkehr – Trunkenheit am Klingeldeckel – Offensichtlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein Radfahrer am Freitagabend, 18. Mai, gegen 19:17 Uhr, in Betzdorf auf der B 62 zwischen Tunnelausgang und REWE- Einkaufsmarkt. Aufmerksame Zeugen hatten ihm bereits aufgeholfen, nachdem er mit dem Fahrrad umgefallen war. Seine Fahrversuche endeten bereits immer nach wenigen Metern. Da er kaum noch gehen und noch weniger sprechen konnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sollte er im Besitz eines Führerscheins sein, so die Polizei, wird er diesen verlieren und muss in Zukunft laufen oder nüchtern Radfahren.