Veröffentlicht am 18. Mai 2018 von wwa

WEYERBUSCH/HASSELBACH – Schwerer Motorradunfall auf der B 8 zwischen Weyerbusch und Hasselbach – Ein Motorradfahrer und seine Sozia wurden bei einem Verkehrsunfall Freitagmittag, 18. Mai, gegen 12:40 Uhr, schwer verletzt. Eine junge Familie aus dem Raum Siegburg war mit ihrem Skoda aus Weyerbusch in Richtung Kircheib auf der B 8 Unterwegs. In gleicher Richtung fuhr ein Motorradfahrer mit seiner Sozia auf einer Honda. Aus verkehrsbedingten Gründen bremsten die Autos bis zum Stillstand ab. Das allerdings geschah vermutlich für den folgenden Motorradfahrer etwas schnell sodass für ihn der Bremsweg ohne Kontakt zum Auto zu kurz war. Nach kurzer, gerade Bremsspurt krachte die Maschine in die Rückfront des Skoda. Das Motorrad kam auf der Gegenspur zu Fall. Motorradfahrer und Sozia wurden von der Maschine geschleudert und landeten etliche Meter weiter am linken Fahrbahnrad unmittelbar neben einander. Der Motorradfahrer wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die ebenfalls schwer verletzte Sozia kam nach der notärztlichen Versorgung mit dem DRK Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus. Leichtverletzt wurde die Beifahrerin im Skoda. Die B 8 war für die Zeit der Unfallaufnahme, der Rettungsaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge gesperrt. Im Einsatz waren zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizei Altenkirchen, Notarzt, der Rettungsdienst des DRK Altenkirchen und der Rettungshubschrauber. (wwa) Fotos: Wachow