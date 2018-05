Veröffentlicht am 17. Mai 2018 von wwa

RENGSDORF – 63jährige Autofahrerin bei Verkehrsunfall auf der B 256 schwer verletzt – Am frühen Dienstagnachmittag, 15. Mai, ereignete sich auf der B256 in Fahrtrichtung Neuwied ein Verkehrsunfall, bei dem eine 63jährige Fahrerin schwer verletzt wurde. Nach Angaben von Zeugen kam die Fahrerin zwischen den Anschlussstellen Rengsdorf Süd und Rengsdorf West aus unerklärlichen Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf dem dortigen Grünstreifen hinter der Schutzplanke circa 60 Meter, bis sie frontal mit einem Brückengeländer kollidierte. Die Fahrerin wurde bei der Kollision schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Grund für den Verkehrsunfall, so die Polizei, dürften plötzlich auftretende gesundheitliche Beschwerden gewesen sein. Quelle: Polizei