Veröffentlicht am 17. Mai 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Dobrodosli – Kroatischkurs startet in Altenkirchen – Am Donnerstag, 24. Mai, startet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen einen neuen Kroatischkurs für Einsteiger mit Vorkenntnissen. „Dobrodosli“ – das Kroatische gehört zu der Gruppe der südslawischen Sprachen. Außer in Kroatien wird diese Sprache auch gut in den Ländern Serbien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Mazedonien verstanden. Wäre es nicht schön, wenn man sich auch ein wenig in der Landessprache verständigen könnte? In angemessenem Lerntempo lernen die Teilnehmenden den dafür erforderlichen Grundwortschatz und die notwendige Grammatik, um sich in Alltagsituationen ausdrücken zu können. Die Dozentin Sofija Nikolić wird ferner auch wissenswerte und interessante Informationen über das Land, die Kultur und Traditionen vermitteln.

Der Kurs mit insgesamt zwölf Terminen findet jeweils donnerstags in der Zeit von 18:30 bis 20:00 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 812212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.