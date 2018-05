Die ASG-Story – Ein Verein stellt sich vor – Teil 2

Veröffentlicht am 17. Mai 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Die ASG-Story – Ein Verein stellt sich vor – Die Sportgeschichte der Altenkirchener Sportgemeinschaft 1883 e.V. – ASG – beginnt eigentlich schon im Jahre 1860. Am Anfang stand das Turnen. Die Vereinsgründung erfolgte 1883 als Turnverein. Im Laufe der langen Vereinsgeschichte entwickelte sich der ursprüngliche Turnverein über verschiedene Umbenennungen und Fusionen zur heutigen ASG und zu einem Mehrsparten-Sportverein. Mit dem Bau eines modernen Sportzentrums in Altenkirchen wurde die Voraussetzung für eine rasante Vereinsentwicklung geschaffen.

Heute gehört die ASG zu den mitgliederstärksten Vereinen im Landkreis Altenkirchen. Die ASG-Abteilungen haben eigene Abteilungsvorstände, die den Sportbetrieb selbständig organisieren, sich um vereinseigene Sportanlagen kümmern und sich auch weitgehend eigeständig finanzieren.

Der Vorstand stellt die „ASG“, mit ihren Abteilungen vor: Im Teil zwei den Breitensport.

Frauengymnastik: Ein Treffen für junge und „jung gebliebene“ Frauen zur Gymnastik. Aber neben gezielter Stärkung der Gelenke und Muskeln gehört auch Geselligkeit und Spaß dazu. Betreuung durch Iris Hopp und Marion Lingenbrink. Zu erreichen sind Iris Hopp unter 02681-5313, Email: Lucas.Hopp@t-online.de, Marion Lingenbrink unter 02681-6071, Email: mari-ling@web.de. Die Damen trainieren am Donnerstag von 20:00 bis 21:30Uhr in der Sporthalle der Erich-Kästner-Schule, Siegener Straße in Altenkirchen.

Sport für Frauen in der Brustkrebsnachsorge: Geboten wird Aufbausport für die Betroffenen. Freude und Wohlbefinden durch Bewegung und soziale Kontakte sind vorrangig. Bei vorliegender Verordnung werden die Kosten für die 50 Übungseinheiten innerhalb von 18 Monaten von den Krankenkassen übernommen. Die fachliche Betreuung erfolgt durch Petra Benner.

Das Training findet mittwochs von 09:30 bis 11:00 Uhr im Gymnastikraum der AOK Altenkirchen statt.

Gabriele Sauer Telefon: 02681-6474. Das Training findet montags von 18:30 bis 20:00 Uhr in der Sporthalle der Erich-Kästner-Schule, Siegener Straße in Altenkirchen statt. Jutta Hanke Telefon: 02681 -5910. Dieses Training findet montags von 08:00 bis 09:30 Uhr im Gymnastikraum der AOK Altenkirchen statt.