Schwerer Verkehrsunfall auf der B 327

K OBLENZ – Zwei Schwerstverletzte bei Verkehrsunfall auf der B 327 im Bereich „Eiserne Hand“ – Am Montagabend, 14. Mai, gegen 21:00 Uhr, ereignete sich auf der B 327 zwischen Waldesch und Remstecken, Höhe Parkplatz „Eiserne Hand“, ein Frontalzusammenstoß zwischen einem VW Lupo und einem Ford Focus. Der 19jährige Fahrer des VW Lupo und die 48jähriger Fahrerin des Ford Focus waren in ihren Pkw eingeklemmt.

Beide mussten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Nach der Erstversorgung am Einsatzort wurden die Schwerstverletzten mit einem Rettungshubschrauber und Rettungswagen in Koblenzer Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf circa 30.000 Euro geschätzt. Ein Sachverständiger wurde mit der Rekonstruktion des Unfallherganges beauftragt. Die B 327 musste für circa 3,5 Stunden gesperrt werden. Quelle: Polizei