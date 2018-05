Schwerer Verkehrsunfall auf der L 307 – Unfallverursacher begeht Unfallflucht

Veröffentlicht am 14. Mai 2018 von wwa

HILGERT – Schwerverletzter bei Verkehrsunfall auf der L 307 – Verursacher flüchtig – Am Montagmorgen, 14. Mai, kam es auf der L 307 zwischen Hilgert und Höhr-Grenzhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 33jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde. Er befuhr mit seinem Fahrzeug die L 307 in Richtung Höhr-Grenzhausen, als ihm in einer Kurve ein rotes Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegenkam. Der Fahrer musste ausweichen und kam mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei Höhr-Grenzhausen sucht in diesem Zusammenhang Unfallzeugen. Hinweise werden unter 02624-94020 erbeten.