Veröffentlicht am 14. Mai 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Schlechter Scherz – Eiche abgesägt – In der Zeit vom 09. Auf 10. Mai, zwischen 16:00 und 11:00 Uhr sägte ein bisher unbekannter Täter in der Gemarkung Altenkirchen, Leuzbacher Weg, Flur Petersbach, Ruhebank Richtung Helmenzen einen jungen Eichenbaum ab. Von einem Jungenstreich, so die Polizei, könne hier sicherlich nicht mehr die Rede sein. Den Schaden beziffert sie mit circa 150 Euro. Quelle/Foto: Polizei