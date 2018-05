Musikalische Weltreise im Kaplan-Dasbach-Haus

Veröffentlicht am 15. Mai 2018 von wwa

HORHAUSEN – Kultur-AG der Ortsgemeinde Horhausen lädt am Samstag, 26. Mai zur musikalischen Weltreise ins Kaplan-Dasbach-Haus – Die Kultur-AG der Ortsgemeinde Horhausen feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Auftakt der Kulturveranstaltungen ist eine „Musikalische Weltreise“ am Samstag, 26. Mai ab 20:00 Uhr im Kaplan-Dasbach-Haus, Einlass ab 19:00 Uhr. Ektarina Klewitz und Andrey Telegin werden Duette und Arien aus Oper, Operette und Musical zu Gehör bringen.

Der Eintritt im Vorverkauf: Schreibwaren Faßbender in Horhausen oder Tickethotline 02687-927927, beträgt 13 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Gesponsert wird der Abend von Therapeutin Rita Dominack-Rumpf (Praxis Lern-Raum in Pleckhausen) aus Anlass des 25jährigen Bestehens ihrer Praxis. Angefangen vom Kleinkind bis zum alten Menschen hilft die Therapeutin in Pleckhausen bei Sprach- und Stimmstörungen unterschiedlicher Art und Ursache. Der Horhausener Ortsbürgermeister Thomas Schmidt und der Beigeordnete Jörg Czubak dankten jetzt der Therapeutin für ihr Engagement in der Kultur-AG der Ortsgemeinde Horhausen und für die finanzielle Unterstützung der musikalischen Weltreise. Für jeden Konzertbesucher gibt es aus Anlass des Praxis-Jubiläums auch ein Gläschen Sekt.

Foto: (v.l.): Ortsbürgermeister Thomas Schmidt, Rita Dominack-Rumpf und Beigeordneter Jörg Czubak präsentieren stolz das Plakat der „Musikalischen Weltreise“. Foto: Ortsgemeinde Horhausen