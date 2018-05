Veröffentlicht am 14. Mai 2018 von wwa

DIERDORF – AfD lädt zum monatlichen Dierdorfer Bürgertreffen – Der Kreisverband der Alternative für Deutschland (AfD) lädt alle Mitglieder und alle interessierten Bürger zum offenen Dierdorfer Bürgertreffen ein. Die Mitglieder des Neuwieder Kreisverbandes informieren über das Grundsatzprogramm der AfD. Die Veranstaltung findet am Freitag, 18. Mai statt und beginnt um 19:00 Uhr. Den genauen Veranstaltungsort können Interessenten via Email an Gerlinde.Seidel@afd-neuwied.de mit Namen und Telefonnummer erfragen.