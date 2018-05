Veröffentlicht am 14. Mai 2018 von wwa

WISSEN – Schwer verletzter Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf der K 77 – Am Samstag, 12. Mai befuhr ein 28jähriger Motorradfahrer aus Köln mit seinem Krad die Kreisstraße 77 aus Richtung Friesenhagen kommend in Richtung Wissen-Mühlental. Eingangs einer Linkskurve kam er kurz nach 13:00 Uhr aus bisher nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den unbefestigten Randstreifen, kam zu Fall und zog sich eine Fraktur im Bereich des linken Arms zu. An dem Krad entstand Sachschaden.