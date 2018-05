Veröffentlicht am 13. Mai 2018 von wwa

HORHAUSEN – „Horhausener FrühlingsGlück 2018“ – Horhausener Blumenmarkt bei Kaiserwetter – Im Rahmen des 38. Westerwälder Blumenmarktes in Horhausen startet auch die große Anwesenheitsverlosung „Horhausener FrühlingsGlück 2018“ vor dem Kaplan-Dasbach-Haus. Bereits im achten Jahr bereicherte die Standortinitiative „Marktplatz Region Horhausen e.V. “ den Westerwälder Blumenmarkt mit der großen Anwesenheitsverlosung, dem „Horhausener FrühlingsGlück“. Rund um den Horhausener Marktplatz bis hin zum Kaplan-Dasbach-Haus war frisches Grün und leuchtenden Farben der unterschiedlichsten Blumen und Gewächse zu sehen. Hunderte von Hobbygärtnern besuchten den beliebten Horhausener Blumenmarkt. Auch die heimische Politprominenz ließ es sich nicht nehmen mit freundlichem Lächeln zwischen den natürlichen Gewächsen aufzutauchen und das Bad in der Menge zu genießen. Am Ende des Tages waren mit dem Verlauf des Blumenmarktes wohl alle sehr zufrieden und so manches Pflänzchen wird demnächst im heimischen Garten in der Region Gartenfreunden das Herz erfreuen. (wwa) Fotos: Reckeb