Maulsbacher Schützen wandern über Kescheid nach Mehren

Veröffentlicht am 13. Mai 2018 von wwa

MAULSBACH – Vatertagtour des Schützenverein Maulsbach – Schützen wanderten über Kescheid nach Mehren – An Christi Himmelfahrt trafen sich die Maulsbacher Schützen gemeinsam zum Gottesdienst in der Kirche zu Mehren. Im Anschluss an den Gottesdienst begrüßte der 1. Vorsitzende Frank Heuten das amtierende Königspaar Königin Michaela I. mit Prinzgemahl Klaus Wolter, den amtierenden Schülerprinzen Till Brankers und die Mitwanderer. Der über 40 Mann starke Trupp der Männer geführt vom Hauptmann Burkhard Asbach startete durch den Mehrener Wald an der Burgwiese vorbei Richtung Kescheid. An einem idyllischen Plätzchen im Kescheiderwald wurde erstmal gemütlich eine kleine Stärkung zu sich genommen, bevor weiter in Richtung Kescheid wandert wurde. Das nächste Etappenziel war eine Schutzhütte zwischen Niedermühlen und Niedermaulsbach. Dort angekommen war Mittag angesagt. Frisch gestärkt mit Gutem vom Grill, ging es weiter am Bachlauf des Mehrbaches entlang nach Mehren zum Feuerwehrhaus, wo die Feuerwehr an diesem Tag ihr Grillfest feierte. Die Frauen und Kinder des SV Maulsbach mit Königin Michaela I. wanderten zur Hütte nach Fiersbach. Dort wurde gemeinsam zu Mittag gegessen. Am frühen Nachmittag des Vatertages trafen sich beide Gruppen bei der Feuerwehr in Mehren, um den Tag in gemütlicher Runde ausklingen zu lassen. (stk) Fotos: Streginski