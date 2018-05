Veröffentlicht am 14. Mai 2018 von wwa

BETZDORF – Der Löwe ist los – auf dem Bühl – Traditionelles Pfingstjugendturnier im Betzdorfer Stadion – Schon seit vielen Jahren treffen sich Jugendliche aus Nah und Fern auf Einladung der SG 06 Betzdorf zum großen Pfingstjugendturnier. Auch in diesem Jahr bietet das Fußballfestival des Nachwuchses ein buntes und reichhaltiges Programm. Das zu Ehren des Hauptsponsors erstmals als „Löwenturnier“ veranstaltete Spektakel beginnt am Freitag den 18. Mai und endet am Pfingstmontag. Die SG freut sich schon jetzt auf viele Besucher, der Eintritt ist wie in den vergangenen Jahren wieder frei.

„Die SG 06 gehört zu den Vereinen in der Region, die sich besonders stark im Bereich Kinder- und Jugendarbeit engagieren.“ erläutert Pressesprecher Hartmut Fischer. „Mit dem Löwenturnier möchten wir einer breiten Öffentlichkeit zeigen, was wir hier leisten.“ Außerdem, das gibt man gerne zu, hofft man durch das Spektakel auch einige Euros einzunehmen, die hier dringend gebraucht werden. „Für uns ist die Kinder- und Jugendarbeit eine zentrale Aufgabe, die auch von vielen Seiten gelobt wird. Allerdings ist es schon ein wenig ärgerlich, wenn man erlebt, dass andere Vereine die gut ausgebildeten Spieler abwerben – und uns auf den Kosten sitzen lassen.“ Vor diesem Hintergrund sei man auf jeden Euro angewiesen. „Glücklicherweise finden sich für diese Aufgabe doch noch Sponsoren, denen wir hierfür sehr dankbar sind.“ Berichtet Fischer und fügt augenzwinkernd hinzu „was aber nicht heißen soll, dass es nicht noch ein paar mehr sein dürften.“

Eröffnet wird das Löwenturnier 2018 am Freitag um 16:00 Uhr mit den Spielen der Jüngsten. Mehr als zehn Mannschaften der „Bambinis“ (unter sieben Jahren) werden um den Sieg kämpfen. Zeitgleich spielen auch die F-Jugendlichen (sieben bis acht Jahre) um Platz und Sieg.

Bereits um 10:00 Uhr geht es dann am Samstag weiter. Zunächst treten neun D-Jugendmannschaften (elf bis zwölf Jahre) in zwei Gruppen gegenei9nander an, die in einem gemeinsamen Finale zusammengeführt werden. Ab ca. 15:30 Uhr treten die C-Jugendmannschaften (13 bis 14 Jahre) ebenfalls in zwei Gruppen gegeneinander an.

Der Sonntag ist ein ganz besonderer Tag im Rahmen des Löwenturniers. Ab 11:00 Uhr treffen sich die Hobbymannschaften. Hier steht ganz klar der Spaß im Vordergrund. Die Teilnehmer sorgen nicht nur auf dem Platz für Stimmung – auch am Spielfeldrand geht es hoch her. So gibt es auch für die Zuschauer viel zu lachen.

Am Montag spielen ab 10:00 Uhr die E Jugendmannschaften (neun bis zehn Jahre) gegeneinander. Gegen 12:30 Uhr treten dann die Mannschaften der B Jugend (16 und 17 Jahre) an. Sie werden das Fußballfestival gegen 15:00 Uhr beenden.

Der Eintritt ist an allen Tage frei. Für Speisen und Getränke ist gesorgt – ob herzhaft oder süß – für jeden Geschmack gibt es ein breit gefächertes Angebot. Außerdem wartet eine Tombola mit rund 1.000 Preisen auf die Gäste. Der Erlös des Löwenturniers fließt in die Kinder- und Jugendarbeit der SG 06.