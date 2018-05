14jähriger Junge angefahren – Autofahrer begeht Unfallflucht

Veröffentlicht am 12. Mai 2018 von wwa

DIERDORF – Zeugen gesucht – Verkehrsunfall mit Fußgänger in Dierdorf – Am Freitag, 11. Mai, gegen 17:30 Uhr kam es in der Dierdorfer Poststraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. In Höhe des Schützweges wollte der 14jährige Junge die Straße queren. Der Fahrer einer grauen Mercedes-Benz B-Klasse soll den Fußgänger frontal erfasst haben, wodurch er zu Boden geschleudert wurde und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle ohne die erforderlichen Feststellungen zu dulden. Laut dem Verletzten wurde der Unfall durch Zeugen beobachtet. Die Polizeiinspektion Straßenhaus bittet die Zeugen sich unter der 02634/9520 oder unter pistrassenhaus.wache@polizei.rlp.de zu melden.