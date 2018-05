Veröffentlicht am 14. Mai 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Fantastische Tagesfahrt in den Freizeitpark Efteling – Einen Tag lang reiste das Kooperationsteam der Kreisjugendpflegen der Kreise Altenkirchen, Neuwied und des Westerwaldkreises („Wir Westerwälder“) mit über 40 Jugendlichen in die märchenhafte Welt, des größten Freizeitpark in den Niederlanden „Efteling“. Gemeinsam entdeckten die Teilnehmer den Freizeitpark. Mit seinen spannenden und bezaubernden Attraktionen, hatte er für jeden etwas zu bieten. Verschiedene Achter- und Wasserbahnen oder auch die Bobbahn, das Spukschloss oder die Verfluchte Villa sorgten für jede Menge Action und Nervenkitzel. Alle Jugendlichen erlebten einen magischen und actionreichen Tag.

Die Kreisjugendpflege Altenkirchen bietet viele spannende Aktionen für Kinder und Jugendliche an.

