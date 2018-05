Veröffentlicht am 13. Mai 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Themenkochabend „Brot backen und vegetarische Aufstriche herstellen“ –Am Dienstag, 22. Mai bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen den Themenkochabend „Brot backen und vegetarische Aufstriche herstellen“ an. Die Teilnehmenden backen verschiedene Brote, die auch gut für „Allergiker“ oder Menschen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten gebacken werden können. Ob Hefe- oder Sauerteig – oder die schnelle Variante mit Backpulver – es ist alles dabei. Dazu gibt es vegetarische Aufstriche als Alternative zu Wurst und Käse, mit vielen pflanzlichen Inhaltsstoffen und frischen Kräutern.

Der Kurs findet in der Zeit von 18:30 bis 22:00 Uhr in der Schulküche der August-Sander-Schule Realschule plus statt. Die Gebühr beträgt 19 Euro zuzüglich Lebensmittelumlage. Anmeldungen oder weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.