Veröffentlicht am 13. Mai 2018 von wwa

Altenkirchen – DRK Seniorenzentrum und Kreisverband AK zum Weltrotkreuz-Tag mit Projekt dabei – „Rotes Kreuz – mein Ding“ unter diesem Motto stand der Weltrotkreuz-Tag in diesem Jahr im DRK Landesverband RLP e.V., und das DRK in Altenkirchen war zu diesem Thema mit einem Informationsstand an der August Sander Schule, die in Kooperation mit dem DRK Seniorenzentrum in Altenkirchen steht, vertreten. Hier galt es für Vertreter des Seniorenzentrums und des Kreisverbandes, die Möglichkeiten der Ausbildungsberufe und anderer Beschäftigungen, ob festangestellt oder auch ehrenamtlich, den interessierten Schülern näher zu bringen. Während der großen Pause, in der zahllose Schüler der Realschule Plus und des Gymnasiums den Stand passierten, suchten auch danach, von der Schule gut organisiert, viele Schüler den Stand auf und wurden umfangreich von Bernd Schmitz vom DRK Kreisverband AK und Andreas Artelt, Sabrina Weingarten und Patrick Lang vom DRK Seniorenzentrum informiert. Das gemeinsame Kennzeichen für diesen Tag war ein Silikon-Armband mit der Aufschrift „Rotes Kreuz – Mein Ding“, das an die interessierten Schüler verteilt wurde. Zahlreiche Schüler bekundeten, dass sie bereits über verschiedenste Wege Kontakt zum DRK hatten, sei es durch das Jugendrotkreuz, die Rettungshundestaffel, eine Fahrt im Rettungswagen, dem Besuch von Angehörigen im Seniorenzentrum, der Tagespflege oder einem betreuten Wohnen oder aber bei der Teilnahme an einem Erste Hilfe Kurs. Der/die Rettungs- und Notfallsanitäter/in sowie der/die Altenpfleger/in, waren als angebotene Berufe von Hauptinteresse für die Schüler, aber auch Bürokauffrau/mann und Hauswirtschafter/in gehörten zum abgefragten Ausbildungsspektrum. Auch die Möglichkeit eines Schulpraktikums, um einen Einblick in die genannten Berufe zu erhalten, sowie ein Freiwilliges Soziales Jahr waren von großem Interesse für die Schüler und wurden gerne in alle Betrachtungen mit einbezogen.